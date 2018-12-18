Для жителей и гостей города: в Ташкенте появились новые точки доступа Wi-Fi

Власти Ташкента хотят к весне 2019 года увеличить число точек доступа Wi-Fi до пяти тысяч.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. В Ташкенте заработал новый телекоммуникационный Wi-Fi оператор SOLA, сообщает UzDaily.uz.

Сейчас в узбекской столице работает 1200 городских точек доступа Wi-Fi. К весне 2019 года их количество хотят довести до пяти тысяч.

"Деньги на телефоне могут закончиться, иностранный гость может не иметь местной сим-карты, но неудобная ситуация не перерастет в проблему. Используя бесплатный Wi-Fi, человек продолжит коммуницировать с внешним миром", - отметил директор ООО "Asia Wireless Group" Бекзод Ахмедов.

Жители Ташкента смогут воспользоваться двумя типами доступа: платным и бесплатным, когда интернет предоставляется после просмотра рекламного ролика.

В настоящее время беспроводной интернет работает в Южном и Северном вокзалах, в ТРЦ "Megaplanet", Parus, Samarqand Darvoza и VegaCentre, на рынках "Чиланзар", "Катартал", "Юнусабад", "Мирабад" и "Паркент".