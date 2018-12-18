Ученые: "лишняя" хромосома может продлевать жизнь

По данным Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни человека на сегодняшний день составляет 71 год. Причем во всех странах мира, как богатых, так и бедных, женщины живут дольше мужчин.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Американские генетики заявили, что продолжительность жизни женщин может быть связана с наличием дополнительной копии гена, замедляющего старение, а не с тем, что они менее склонны к риску, ожирению, употреблению табака, алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает Aging Cell.

"Мы давно задумываемся о том, почему женщины живут дольше мужчин. Многие люди думают, что у этого различия между полами есть эволюционные корни, — отметила Дена Дубал из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. — В частности, продолжительная жизнь позволяет женщинам дольше ухаживать за своим потомством и внуками".

По ее словам, ученые давно подозревают, что многие различия в работе мозга и других органов женщин и мужчин могут быть связаны с устройством половых хромосом. Так, "мужская" Y-хромосома почти не содержит в себе важных генов. Ее можно удалить из генома, перенеся несколько важных участков ДНК в другие его сегменты. В свою очередь, женская X-хромосома очень важна для жизни всех людей: нарушения в работе ее генов заканчиваются, как правило, фатально. Именно эти особенности хромосом натолкнули ученых на мысль, что долголетие представительниц слабого пола может быть связано с "лишней" X-хромосомой.

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Эксперты вырастили четыре группы мышей — самок и самцов. У половины из них был "неправильный" набор хромосом: специалистам удалось вырастить самцов с XX-хромосомами, вставив в их ДНК недостающие фрагменты Y-хромосомы, а также создать "трансгендерных" самок с XY-набором. За животными наблюдали в течение трех лет.

"Неправильные" XX-самцы и нормальные XX-самки жили дольше, чем XY-самки и самцы. Примечательно, что "лишняя" женская хромосома защищала самцов от смерти слабее, чем самок. Это может свидетельствовать о наличии неких гормонов и других сигнальных молекул в яичниках, продлевающих жизнь и замедляющих старение.

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