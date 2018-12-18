В Узбекистане активисты хотят выпустить первый отечественный комикс

Энтузиастам необходимо 90 тысяч сумов, чтоб воплотить свою идею в жизнь.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В Узбекистане активисты запустили сбор средств на выпуск первого отечественного комикса.

Ранее в республике уже были попытки издать национальные комиксы "Безумства метаморфозы" и "Космический детектив". Но, к сожалению, все ограничилось небольшим количеством выпусков.

По словам руководителя проекта Шахруха Низамутдинова, узбекистанцы ждут отечественных комиксов.

Героями первых выпусков станут Мардон и Шахзод Фазиловы, которые обладают суперспособностями. Сейчас энтузиасты собираются деньги, чтобы напечатать экземпляры и оплатить работу сценаристов, художников и переводчиков. Поддержать проект можно, купив один из промо-товаров: футболку, бейсболку и ручку.