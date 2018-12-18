Как таджикистанец подкармливает пенсионеров в Алтайском крае

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Предприниматель из Таджикистана каждую пятницу бесплатно раздает в своем небольшом магазине хлеб пенсионерам, сообщает Sputnik Таджикистан.

По словам Фарида Мадолимова, ему хочется окружить пожилых людей теплом и заботой, пятницу он выбрал из религиозных побуждений, в исламе это день особой молитвы.

Мужчина приехал в Россию вместе с женой Фаризой из Ленинабдской области, у них двое детей. При этом у него осталось бабушек и дедушек, своей заботой он стремится отдать должное старшему поколению.

На Новый год Фарид планирует подарить посетителям яблоки и мандарины. Благодаря своей акции, он известен на всю округу.

В Узбекистане тоже встречаются такие люди – летом стало известно о жителе махалли "Мулиен" в Самарканде Самаре Махмудове, которые каждую неделю привозил к зданию школы по 700-800 буханок хлеба и раздавал всем желающим. У этого молодого человека свой цех по выпуску хлебобулочных изделий.