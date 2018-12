В Пакистане презентовали мини-фильмы об Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Пакистане состоялась презентация видеороликов, посвященных политическим и социально-экономическим реформам, проводимым в республике. Кроме того, мини-фильмы рассказывают об инвестиционном, экспортном и туристическом потенциале страны, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

© Sputnik / Утарбеков Ворота пустыни: на французском телеканале показывают видеоролик о Хиве

Показ посетили представители деловых кругов, туристических компаний и национальных СМИ, а также руководители аккредитованных в Исламабаде диппредставительств.

Зрителям показали ролики I am Tashkent ("Я — Ташкент"), I am Samarkand ("Я — Самарканд"), I am Bukhara ("Я — Бухара") и I am Khiva ("Я — Хива"). Как отметили в пресс-службе, они демонстрируют уникальные памятники архитектуры, объекты для паломнического туризма, современный облик городов.

"Основной видеоролик I am Uzbekistan продемонстрировал ход социально-экономических и демократических реформ в Узбекистане, прагматичную внешнюю политику главы государства, его региональные инициативы, зарубежные поездки, выступления с высоких международных трибун, посещение регионов, — говорится в публикации. — Особых аплодисментов заслужили кадры об истории и культуре Узбекистана, наследии великих исламских мыслителей Мовереннахра".

Продюсер и исполнительный директор Hi-Vision, бывший федеральный министр информации Пакистана Ашфак Гондал отметил, что во время визита в республику смог понять многие аспекты эффективной политики и инициатив Шавката Мирзиёева. Гондал признался, что президент Узбекистана стал для него источником вдохновения.

"Более того, наша компания охарактеризовала узбекского президента как "посланника мира и процветания", — сказал продюсер.

Представители центральных телеканалов Пакистана, электронных СМИ заявили, что хотели бы транслировать видеосюжеты об Узбекистане.

Также на мероприятии состоялась церемония вручения сертификата "Посла туристического бренда Узбекистана" пакистанскому блогеру Касиму Алишаху, на страницы которого в социальных сетях подписаны миллионы человек.