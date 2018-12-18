В Минобороны России отчитались о взаимодействии с Узбекистаном

Военным из Узбекистана впервые показали организацию руководства и контроля проведения занятий с пункта управления боевой подготовкой в установленной системе.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Летом этого года Министерство обороны России провело стажировку для 46 офицеров вооруженных сил Узбекистана звена бригада – батальон – рота – взвод, сообщили в ведомстве. Для них организовали 67 инструкторско-методических и практических занятий.

© Sputnik / Алексей Куденко Узбекистан и Россия проведут совместные учения

"Впервые мы показали коллегам из Узбекистана организацию руководства и контроля проведения занятий с пункта управления боевой подготовкой в установленной системе", — подчеркнул начальник штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Евгений Устинов в ходе заключительного дня оперативно-мобилизационного сбора, завершившегося в Екатеринбурге.

В мероприятии участвовали представители вооруженных сил Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Его цель заключалась в выработке единых подходов в вопросах планирования применения войск, организации всестороннего обеспечения, создании системы управления с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

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Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что в 2019 году военнослужащие России, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана проведут совместные командно-штабные тренировки.