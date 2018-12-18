Ташкентские правоохранители спасли бездомного от смерти

В тематической группе в Facebook появилась публикация жительницы Ангелины Дереникьян, женщина призывала помочь человеку, который потерял способность двигаться.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента спасли бездомного, который четыре дня находился на улице и потерял способность двигаться, сообщает пресс-служба управления.

В тематической городской группе на Facebook появилась публикация от читательницы Ангелины Дереникьян, она просила помочь несчастному.

© Пресс-служба ГУВД Быт бездомных в Ташкенте

"Мужчину доставили в Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства, оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Им оказался 53-летний Гуламов Тимур Константинович", - уточняется в сообщении.

Точные обстоятельства его жизни пока не выяснены, однако он сам ссылался на провалы в памяти. На вопросы о родных и близких заявлял, что их у него нет. В центре мужчину обеспечили инвалидной коляской. Начались поиски его родственников.