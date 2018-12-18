Какое Узбекистан занял место в индексе благополучия стран

Исследования SEDA учитывает ряд показателей, среди которых ВВП, здравоохранение, образование и экономическая стабильность.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Узбекистан занял 101 место в индексе благополучия стран мира, такие данные приводятся в исследовании SEDA The Boston Consulting Group.

Помимо ВВП и показателей здравоохранения, ученые учитывали уровень образования и экономической стабильности, управления и занятости населения.

© Sputnik / Индекс человеческого развития Узбекистана

Соседний Таджикистан находится еще ниже – на 108-м месте, а первое место среди стран Центральной Азии занял Казахстан, его можно найти на 57-й строчке. Кыргызстан расположился на 95-м месте, а Туркменистан и вовсе не попал в этот индекс.

При этом по индексу человеческого развития Узбекистан занимает в Центральной Азии второе место. В этом рейтинге он уступил место только Казахстану и занял 108-ю строчку.

Показатель ВПН страны составляет 6,4 тысячи долларов, средний срок обучения в средней школе, колледжах и высших учебных заведениях – 11,5 года.