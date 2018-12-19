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Улугбек Мухаммадиев - омбудсмен

На что чаще всего жаловались узбекистанцы в 2018 году – данные омбудсмена

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Всего за десять месяцев 2018 года к омбудсмену поступило 8 тысяч 894 обращения от граждан.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека Улугбек Мухаммадиев рассказал в интервью изданию "Народное слово", с  какими вопросами обращались граждане к омбудсмену в этом году и как они решаются.

По словам Мухаммадиева, за десять месяцев текущего года ему поступило 8 тысяч 894 обращения от граждан страны и иностранных граждан, лиц без гражданства, общественных организаций и других юридических лиц.

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"36,5 процента касаются личных прав, 35,1 процента — социальных прав и свобод, 24,8 процента — экономических прав, 2,7 процента — политических прав и 0,5 процента — экологических прав", - пояснил он. 

Активнее всего были жители столицы — от них за указанный период поступило тысяча  954 обращений. На втором месте жители Ташкентской области — 1 013 обращений, далее следуют жители Кашкадарьи и Сырадрьи — 908 и 153 обращения, соответственно.

Омбудсмен отметил, что по  1 271 обращению были даны консультации в письменной и устной форме. 6 640 направлены на рассмотрение в соответствующие органы государственной власти и управления.

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Улугбек Мухаммадиев признал, что раньше на обращения отвечали, не покидая кабинета. Однако сегодня ситуация в корне поменялась - для изучения заявлений сотрудники выезжают в регионы, встречаются непосредственно с людьми. К ним также присоединяются территориальные представители омбудсмена.

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