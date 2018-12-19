ВБ выделил Узбекистану 100 миллионов долларов: какие города получат деньги

Три узбекских города смогут использовать средства для социально-экономического развития.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Всемирный банк выделил Узбекистану кредит в 100 миллионов долларов в рамках проекта "Комплексное развитие средних городов", сообщает Podrobno.uz.

ВБ впервые профинансирует развитие городского хозяйства в Узбекистане. Проект поможет улучшить условия жизни в средних городах Бухарской, Ташкентской и Наманганской областях.

В Кагане, Чартаке и Янгиюле модернизируют городскую инфраструктуру, создадут новые места общественного пользования, для удобства жителей улучшат транспортную систему и откроют муниципальные службы. Общая численность жителей этих населенных пунктов составляет 165 тысяч человек.