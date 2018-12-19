В Узбекистане опять ограничивают употребление табака и спиртного

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. На портале УзА опубликовали постановление президента "О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения".
Один из основных пунктов – новые меры по ограничению употребления алкоголя и табачной продукции, их планируют ввести до 1 декабря 2019 года.
Среди них – увеличение площади для размещения медицинских предупреждений, повышение ответственности за употребление алкогольной и табачной продукции в общественных местах и неустановленных местах на транспорте.
Ранее сообщалось, что во всех государственных органах и организациях республики введут специальные перерывы для производственной гимнастики. Также не менее одного раза в неделю начнут проводить "День здоровья".
На этой неделе утвердили и допустимую норму концентрации алкоголя в крови у водителей на дороге, она не должна превышать 0,135 миллиграмма.