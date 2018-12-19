В Узбекистане опять ограничивают употребление табака и спиртного

До декабря следующего года планируется увеличить основную площадь для размещения предупреждений о вреде таких продуктов.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. На портале УзА опубликовали постановление президента "О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения".

Один из основных пунктов – новые меры по ограничению употребления алкоголя и табачной продукции, их планируют ввести до 1 декабря 2019 года.

© Sputnik / Юрий Стрелец Утверждена допустимая концентрация алкоголя в крови у водителей

Среди них – увеличение площади для размещения медицинских предупреждений, повышение ответственности за употребление алкогольной и табачной продукции в общественных местах и неустановленных местах на транспорте.

Ранее сообщалось, что во всех государственных органах и организациях республики введут специальные перерывы для производственной гимнастики. Также не менее одного раза в неделю начнут проводить "День здоровья".

На этой неделе утвердили и допустимую норму концентрации алкоголя в крови у водителей на дороге, она не должна превышать 0,135 миллиграмма.