Часы от президента России продают в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Часы от президента России продают на одном из сервисов частных объявлений в Узбекистане.
Как следует из объявления на сайте OLX, часы с автографом главы России находятся в Самарканде.
Владимир Путин вручает подобные модели, произведенные заводом "Полет" по специальному заказу, вместе с орденом за заслуги перед Отечеством.
Автор объявления предлагает приобрести наградные часы с порядковым номером 16 за 300 долларов.
- Часы от президента России Владимира ПутинаСервис частных объявлений OLX
- Часы от президента России Владимира ПутинаСервис объявлений OLX
Корпус часов выполнен из золота 585 пробы, заводная головка украшена сапфиром а на циферблате из натурального перламутра нанесен золотой герб России и оттиск подписи Президента. На задней крышке выгравирована надпись "За заслуги перед Отечеством" и порядковый номер.
Редакция Sputnik связалась с автором объявления. Он пояснил, что его просто попросили выставить часы на продажу. На вопрос о том, как ценная модель оказалась в Узбекистане и кто ее владелец, ответа не последовало.
Автор также размещал на сервисе объявления о продаже дорогих часов других марок.
OLX — международный сервис объявлений, работающий в 40 странах мира. В Узбекистане категорию "OLX Недвижимость" посещают более 500 тысяч пользователей.