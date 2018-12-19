18:40 19 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Часы от президента России

Часы от президента России продают в Узбекистане

Сервис объявлений OLX
Общество
Получить короткую ссылку
219 0 0

На сервисе частных объявлений наградные часы, вручаемые вместе с орденом "За заслуги перед Отечеством", можно приобрести за 300 долларов.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Часы от президента России продают на одном из сервисов частных объявлений в Узбекистане.

Как следует из объявления на сайте OLX, часы с автографом главы России находятся в Самарканде. 

Владимир Путин вручает подобные модели, произведенные заводом "Полет" по специальному заказу, вместе с орденом за заслуги перед Отечеством. 

Автор объявления предлагает приобрести наградные часы с порядковым номером 16 за 300 долларов.

  • Часы от президента России Владимира Путина
    Часы от президента России Владимира Путина
    Сервис частных объявлений OLX
  • Часы от президента России Владимира Путина
    Часы от президента России Владимира Путина
    Сервис объявлений OLX
1 / 2
Сервис частных объявлений OLX
Часы от президента России Владимира Путина

Корпус часов выполнен из золота 585 пробы, заводная головка украшена сапфиром а на циферблате из натурального перламутра нанесен золотой герб России и оттиск подписи Президента. На задней крышке выгравирована надпись "За заслуги перед Отечеством" и порядковый номер.

Редакция Sputnik связалась с автором объявления. Он пояснил, что его просто попросили выставить часы на продажу. На вопрос о том, как ценная модель оказалась в Узбекистане и кто ее владелец, ответа не последовало.

Автор также размещал на сервисе объявления о продаже дорогих часов других марок.

OLX — международный сервис объявлений, работающий в 40 странах мира. В Узбекистане категорию "OLX Недвижимость" посещают более 500 тысяч пользователей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа сдали кровь в рамках проведения благотворительной акции Стань донором!
    День донора

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Дамаск украсили праздничными гирляндами и новогодними елками
Огни елок вместо взрывов бомб: Дамаск украсили к праздникам
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054