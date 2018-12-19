Часы от президента России продают в Узбекистане

На сервисе частных объявлений наградные часы, вручаемые вместе с орденом "За заслуги перед Отечеством", можно приобрести за 300 долларов.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Часы от президента России продают на одном из сервисов частных объявлений в Узбекистане.

Как следует из объявления на сайте OLX, часы с автографом главы России находятся в Самарканде.

Владимир Путин вручает подобные модели, произведенные заводом "Полет" по специальному заказу, вместе с орденом за заслуги перед Отечеством.

Автор объявления предлагает приобрести наградные часы с порядковым номером 16 за 300 долларов.

Часы от президента России Владимира Путина Сервис частных объявлений OLX

Часы от президента России Владимира Путина Сервис объявлений OLX 1 / 2 Сервис частных объявлений OLX Часы от президента России Владимира Путина

Корпус часов выполнен из золота 585 пробы, заводная головка украшена сапфиром а на циферблате из натурального перламутра нанесен золотой герб России и оттиск подписи Президента. На задней крышке выгравирована надпись "За заслуги перед Отечеством" и порядковый номер.

Редакция Sputnik связалась с автором объявления. Он пояснил, что его просто попросили выставить часы на продажу. На вопрос о том, как ценная модель оказалась в Узбекистане и кто ее владелец, ответа не последовало.

Автор также размещал на сервисе объявления о продаже дорогих часов других марок.

OLX — международный сервис объявлений, работающий в 40 странах мира. В Узбекистане категорию "OLX Недвижимость" посещают более 500 тысяч пользователей.