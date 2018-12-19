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Спецоперация по задержанию экстремистов. Архивное фото

Генпрокуратура: в Узбекистане нет списка возможных экстремистов

© Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Общество
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Граждане Узбекистана попадают в поле зрения правоохранительных органов в связи с экстремизмом после тщательного расследования, заявил заместитель Генерального прокурора страны Эркин Юлдашев.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана считает важными профилактические и превентивные меры в борьбе с религиозным экстремизмом, заявил РИА Новости заместитель Генерального прокурора страны Эркин Юлдашев.

"Мы считаем, что для нас важна, для государства, не борьба с последствиями, важна профилактика, превентивные меры", - сказал Юлдашев в ходе брифинга в международном пресс-клубе в Ташкенте.

По его словам, именно на это ориентирован принятый в 2018 году закон "О противодействии экстремизму", предусматривающий ответственность местных и зарубежных организаций за осуществление указанной деятельности. Сейчас в стране экстремистская деятельность преследуется по девяти статьям Уголовного кодекса республики, предусматривающих наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.

Автомат в руках члена незаконного вооруженного формирования
© Sputnik / Валерий Мельников
В Узбекистане сняты с учета более 20 тысяч подозреваемых в экстремизме
Юлдашев добавил, что в Узбекистане люди попадают в поле зрения правоохранительных органов в связи с экстремизмом после тщательного расследования, заранее утвержденного списка лиц, подпадающих под статьи за экстремизм, не существует.

"Естественно, какие-то уголовные дела, имеющие элементы экстремизма, они вместе расследуются. Но это не означает, что они носят повальный характер. У нас, в нашей стране, такой ситуации нет", - добавил Юлдашев.

В начале декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что более 20 тысяч человек сняты с учета в правоохранительных органах по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях в республике. Из мест заключения вернулись в 2018 году 646 человек, осужденных за участие в деятельности запрещенных организаций.

Также образована Республиканская межведомственная комиссия по рассмотрению обращений граждан, которые по неведению оказались в составе запрещенных организаций, искренне раскаялись и встали на путь исправления.




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