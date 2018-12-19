Как пережить московские морозы – советы врача

По словам медика, нельзя пить горячий чай перед выходом на мороз, а в рацион следует добавить сало.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. В Москве установилась морозная погода без существенных осадков. По прогнозам синоптиков, никаких сюрпризов ждать не приходится – морозы продержатся до самого Нового года.

В связи с этим врач общей практики одной из столичных поликлиник Светлана Борисова дала ряд советов, как спасти свой организм в холода, передает РИА Новости.

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В первую очередь, следует знать, что нельзя в мороз укутывать шарфом нос и рот.

"Выдыхаемый горячий пар пропитывает шарф, и под воздействием морозного воздуха он превращается в ледяную корку. Поэтому воздух становится еще более охлажденным. Как результат - простуда или ангина. Дышать при этом надо носом, а не ртом, чтобы воздух, попавший в легкие, успел согреться, пройдя через носовую полость", - объяснила Борисова.

Второе, о чем следует помнить, нельзя пить горячий чай перед выходом на улицу.

"Горячий напиток увеличивает кровообращение и расширяет сосуды. Значит при выходе на мороз теряется много собственного тепла. Поэтому если вы выпили горячий чай или кофе, на улицу можно выходить не ранее чем через 30 минут", - говорит врач.

Курение на морозе уменьшает циркуляцию крови, что это может стать причиной обморожения конечностей. А употребление алкоголя приводит к большей потере тепла и обманчивому ощущению жары вокруг - в состоянии алкогольного опьянения человеку гораздо труднее почувствовать степень обморожения частей тела.

Кроме того, в морозные дни нужно больше есть, ведь организму необходима энергия.

Что же касается одежды, то в морозы лучше отказаться от тесной обуви и обтягивающей одежды. Следует отдать предпочтение теплой обуви, головному убору и шарфу и варежкам.