19:40 19 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года

Как хокимият Чиланзарского района хочет узнавать о проблемах жителях

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0

В Telegram-канале запущен новый раздел под названием "Хоким, у меня есть идея-предложения".

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Хокимият Чиланзарского района Ташкента запустил в Telegram-канале новый раздел, который называется "Хоким, у меня есть идея-предложение".

Теперь жители смогут рассказать о своих проблемах, а также внести предложения по благоустройству дворов и парков, дорожнмоу движению и различным социальным темам.

Портал о достижениях независимого Узбекистана
Collage: Sputnik/finda.photo
В Узбекистане впервые запустили официальный портал коллективных петиций

Как заявили в пресс-службе, для удобства пользователей создано два раздела – о проблемах и предложениях. В первом ташкентцы смогут сообщить о неубранном мусоре, неудовлетворительном состоянии детских площадок, проблемах с  транспортом.

В апреле в Узбекистане запустили первый официальный портал коллективных петиций "Менинг фикрим" ("Мое мнение"), на котором любой гражданин может сообщить об актуальных вопросах жизни общества и государства. Срок рассмотрения и принятия обращения не превышает 60 дней.

Теги:
Хокимият, Узбекистан, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа сдали кровь в рамках проведения благотворительной акции Стань донором!
    День донора

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Дамаск украсили праздничными гирляндами и новогодними елками
Огни елок вместо взрывов бомб: Дамаск украсили к праздникам
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054