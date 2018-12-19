Как хокимият Чиланзарского района хочет узнавать о проблемах жителях

В Telegram-канале запущен новый раздел под названием "Хоким, у меня есть идея-предложения".

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Хокимият Чиланзарского района Ташкента запустил в Telegram-канале новый раздел, который называется "Хоким, у меня есть идея-предложение".

Теперь жители смогут рассказать о своих проблемах, а также внести предложения по благоустройству дворов и парков, дорожнмоу движению и различным социальным темам.

Как заявили в пресс-службе, для удобства пользователей создано два раздела – о проблемах и предложениях. В первом ташкентцы смогут сообщить о неубранном мусоре, неудовлетворительном состоянии детских площадок, проблемах с транспортом.

В апреле в Узбекистане запустили первый официальный портал коллективных петиций "Менинг фикрим" ("Мое мнение"), на котором любой гражданин может сообщить об актуальных вопросах жизни общества и государства. Срок рассмотрения и принятия обращения не превышает 60 дней.