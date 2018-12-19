Ученые: зависимость от соцсетей похожа на алкоголизм

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Австралийские наркологи заявили, что люди, которые ни на секунду не могут покинуть социальные сети, страдают от тех же нарушений в работе психики, что и алкоголики. Выводы экспертов представлены в Australian journal of psychology. По словам Майкла Лайверса из университета Бонда, они нашли не только сходства, но и различия между любителями соцсетей и спиртного, что следует учитывать при борьбе с этими феноменами.
"К примеру, уменьшение импульсивности действий поможет и тем, и другим зависимым, тогда как ослабление нарциссизма больше поможет людям, не способным оторваться от телефона", — объяснил Лайверс.
Изучив опыт предшественников, команда ученых провела небольшой эксперимент, в рамках которого сравнила, какое влияние оказывают алкоголизм и зависимость от соцсетей на психику и манеру работы мозга человека.
Оказалось, что для обеих проблем характерны высокие уровни нарциссизма, импульсивности, алекситимии. Различия в выраженности этих нарушений присутствовали, но в целом они почти одинаково влияли на поведение алкоголиков и любителей социальных сетей.
Примечательно, что зависимость от соцсетей была одинаково характерна для представителей обоих полов, тогда как тяга к спиртному имеет явно выраженный "мужской" характер.