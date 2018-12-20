Камилов встретился с новым послом Кыргызстана в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Кыргызстана Ибрагима Джунусова.
"После краткой церемонии вручения копии верительных грамот состоялась беседа по ключевым вопросам узбекско-кыргызской повестки дня", - передает пресс-служба узбекистанского МИД.
Стороны обсудили итоги состоявшегося в Оше заседания Совета глав приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей Правительства Кыргызстана.
Джунусова назначили послом в Узбекистане в начале декабря, ранее он занимал должность посла в Турции.