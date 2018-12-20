За что военных в Узбекистане будут награждать новым нагрудным знаком

Медаль положена за значительные вклад в повышение эффективности духовно-просветительских работ в системе Вооруженных сил республики.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В Узбекистане появился новый нагрудный знак для военнослужащих – за значительный вклад в повышение эффективности духовно-просветительских работ в системе Вооруженных сил, говорится в постановлении кабинета министров.

При этом новая медаль будет вручаться и посмертно – например, погибшим во время исполнения служебного долга, ее будут передавать родным и близким военного.

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Ежегодно до 1 декабря кандидатов на различные медали в Узбекистане определяют МЧС, МВД, Минобороны, Нацгвардия, Республиканский центр духовности и просветительства, а также региональные органы власти.

Списки предоставляют в Республиканскую межведомственную комиссию по реализации концепции повышения эффективности духовно-просветительских работ в системе ВС. Вручение происходит накануне Дня защитников Родины – 14 января.