Орден "Дустлик" присудили за сохранение узбекских традиций в США

В настоящее время в республике проводятся различные реформы по стимулированию соотечественников, желающих внести вклад в развитие Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов вручил президенту Туркестанско-американской ассоциации Абдулле Ходже орден "Дустлик", сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Президент Узбекистана постановил наградить Абдуллу Ходжи за сохранение национальных ценностей и традиций, объединение соотечественников в США, укрепление дружбы между народами Узбекистана и Америки.

В сентябре 2017 года Шавкат Мирзиёев встречался с соотечественникам в Штатах, а в мае 2018 года встречался в Вашингтоне с главой США Дональдом Трампом.

В настоящее время в республике проводятся различные реформы по стимулированию соотечественников, желающих внести вклад в развитие Узбекистана.