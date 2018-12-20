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Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов вручил президенту Туркестанско-Американской ассоциации Абдулле Ходже орден Дустлик

Орден "Дустлик" присудили за сохранение узбекских традиций в США

© МИД Узбекистана
Общество
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В настоящее время в республике проводятся различные реформы по стимулированию соотечественников, желающих внести вклад в развитие Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов вручил президенту Туркестанско-американской ассоциации Абдулле Ходже орден "Дустлик", сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана постановил наградить Абдуллу Ходжи за сохранение национальных ценностей и традиций, объединение соотечественников в США, укрепление дружбы между народами Узбекистана и Америки.

В сентябре 2017 года Шавкат Мирзиёев встречался с соотечественникам в Штатах, а в мае 2018 года встречался в Вашингтоне с главой США Дональдом Трампом.

В настоящее время в республике проводятся различные реформы по стимулированию соотечественников, желающих внести вклад в развитие Узбекистана.

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Теги:
США, Узбекистан



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