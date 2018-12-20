Учителей школ в Узбекистане будут нанимать только через интернет

В республике будут наказывать руководителей школ, которые будут нанимать учителей в обход электронной системы. Это делается для прозрачности отбора и найма сотрудников в систему народного образования и конкуренцию среди соискателей

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Преподавателей школ в Узбекистане будут принимать на работу только через Интернет.

На сайте Министерства народного образования республики появился раздел с вакансиями в системе народного образования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, все школы, отделения и управления народного образования, а также организации системы МНО будут обязаны нанимать сотрудников через новый раздел официального сайта министерства.

"Руководители системы народного образования, которые наймут сотрудника в обход новой системы, будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения", - подчеркивает ведомство.

На данный момент проект запущен только по городу Ташкенту. Планируется его поэтапный запуск во всех регионах Узбекистана.

В данном разделе сайта соискатели могут ознакомиться требованиями на должность и отправить свое резюме через специальную форму. Также сайт позволяет просматривать статистику открытых вакансий по областям.