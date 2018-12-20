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Заключенный за решеткой

В Казахстане наркодилеров могут приравнять к террористам

Рамиль Ситдиков
Общество
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Сенатор предложил ввести в отношении наркодилеров наказание в виде "пожизненного заключения или же еще более сурового наказания".

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Казахстане могут ужесточить тюремное наказание для распространителей наркотиков.

С подобным предложением выступил председатель сената республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает Sputnik Казахстан.

По его мнению, распространители наркотиков должны получать адекватное наказание, вплоть до пожизненного заключения "или же еще более сурового наказания".

"Ведь это уже соприкасается с национальными интересами государства и может быть приравнено к террористической деятельности", — заявил Токаев.

Сегодня, как гласит статистика, в Казахстане из 52 тысяч наркозависимых – три тысячи дети, самому младшему - семь лет.

Марихуана
© Flickr/ Bob Doran
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Мировой доход от наркотиков составляет от 320 миллиардов до 600 миллиардов долларов в год, что превышает ВВП 90 стран мира.

Напомним, на днях прошло совместное заседание рабочих групп МВД Узбекистана и Казахстана, которые договорились активизировать практическое взаимодействие в борьбе с наркотрафиком.

Власти Узбекистана также ведут активную борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

Периодически увенчивается список наркотических средств, оборот которых запрещен в республике (в список входят 265 позиций).

В настоящий момент уголовное наказание по "наркотическим" статьям в Узбекистане составляет от шести месяцев до 20 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы и СМИ регулярно сообщают о контрабанде различных веществ в республику. С 2014 по 2017 год в стране было изъято в общей сложности 1,828 килограмма различных видов новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков. Данные по 2018 году пока не назывались.




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