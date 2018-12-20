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Узбекские студенты в посольстве РУз в Москве

Не Деду Морозу: узбекские школьники и студенты пишут гарантийные письма

© Sputnik /
Общество
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Учащиеся отправляют письменные обещания о примерном поведении в зимние каникулы на имя администрации.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik.  В Узбекистане школьники и студенты пишут гарантийные письма и расписки на имя администрации своих учебных заведений, они дают обещания о примерном поведении во время зимних каникул, сообщается в Telegram-канале "Эффект Макаренко".

Учащихся вузов и колледжей обязывают проводить праздники в кругу семьи, а учеников школ – не запускать салюты.

Гарантийное письмо от студента вуза
© Telegram-канал
Гарантийное письмо от студента вуза

"Например, 197 школу Учтепинского района. Ученики обязуются на зимних каникулах не ходить в компьютерные клубы и не пользоваться пиротехникой", - уточняется в сообщении.

Авторы Telegram-канала негативно отзываются о происходящем и интересуются мнением о происходящем Министерства народного образования.

Накануне ведомство объявило даты студенческих каникул – с 28 декабря по 10 января 2019 года. Первым учебным днем станет 11-е.

Теги:
Новый год, Узбекистан, студенты



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