Почему Усманов хочет помогать студентам Узбекистана

Российский бизнесмен узбекского происхождения объяснил, почему его холдинг "Металлоинвест" заинтересован в хороших кадрах в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Металлургии Узбекистана нужны квалифицированные кадры, поэтому в республике появился филиал Национального исследовательского технологического университета МИСиС, заявил российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов в интервью Forbes.

Филиал НИТУ "МИСиС" открылся в Алмалыке 18 октября 2018 года. В нем уже начали учиться 150 студентов. Занятия проходят по учебным планам и программам, утвержденным НИТУ "МИСиС", с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана.

Как пояснил Усманов, принадлежащий ему холдинг "Металлоинвест" давно работает с МИСиС.

"Сегодня "Металлоинвест" связан с Узбекским металлургическим комбинатом как с новым рынком. Когда меня попросили создать филиал МИСиС в Узбекистане, я предложил использовать опыт, который у нас уже был. Поэтому этим проектом тоже занимался "Металлоинвест". Это совсем мелкий проект по сравнению с другими. Мы МИСиС всегда помогали, и я лично помогал", - рассказал он.

"Металлоинвест" поставляет в Узбекистан новое сырье (горячие брикеты), поэтому заинтересован в том, чтобы там были хорошие кадры.

© Sputnik / Виталий Белоусов Усманов: экономика Узбекистана долго жила в королевстве кривых зеркал

"Тогда производство будет расти, а наши поставки увеличиваться. В Ташкенте строится новый металлургический завод. Есть еще цветная металлургия в Алмалыке. Им нужны специалисты — металлурги, горняки, и мы с удовольствием в этом участвуем. Во-первых, я помогаю своей малой родине. Во-вторых, МИСиС расширяет географию подготовки кадров. Получается взаимовыгодно", - отметил бизнесмен.

По словам Усманова, чтобы узбекские ребята учились в Москве, его холдинг внес в целевой фонд порядка 100-200 млн рублей.

"Я сам хочу туда положить достаточно серьезные средства, чтобы эти деньги использовались для студентов из Узбекистана". - добавил он.

Всего Усманов собирается в 2019 году вложить в социальные проекты в Узбекистане порядка 300–400 млн долларов.