20:37 20 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Аттракцион “Колесо обозрения” в парке Анхор-Локомотив

Стала известна дата открытия самого большого в Узбекистане колеса обозрения

© АО O'zbekiston Temir Yo'llari
Общество
Получить короткую ссылку
17610

Аттракцион, получивший название "Звезда Анхора", вмещает 272 человека.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Самое высокое в Узбекистане колесо обозрения откроется в парке отдыха и развлечений "Анхор-Локомотив" 22 декабря, сообщает пресс-служба Узбекистон темир йуллари.

Аттракцион получит название "Звезда Анхора". Он оснащен 48 кабинами закрытого типа, восемь из них класса VIP. Все места сидячие. Общая вместительность 272 человека. Полный оборот колесо обозрения совершает за 12 минут, максимальная точка подъема - 72 метра. 

Новогодняя иллюминация в парке Анхор-Локомотив
© АО O'zbekiston Temir Yo'llari
Новогодняя иллюминация в парке "Анхор-Локомотив"

В этот же день на территории парка начнет функционировать новая многоуровневая парковка, рассчитанная на 500 мест.

В парке появились многочисленные новогодние украшения. В дни празднования в крытой зоне парка пройдут концерты, культурно-массовые мероприятия и развлекательные программы с участием аниматоров.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина
Пельмени с шоколадом
Самые русские конфеты: как челябинец создал пельмени с водкой и шоколадом
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054