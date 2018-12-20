Стала известна дата открытия самого большого в Узбекистане колеса обозрения

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Самое высокое в Узбекистане колесо обозрения откроется в парке отдыха и развлечений "Анхор-Локомотив" 22 декабря, сообщает пресс-служба Узбекистон темир йуллари.

Аттракцион получит название "Звезда Анхора". Он оснащен 48 кабинами закрытого типа, восемь из них класса VIP. Все места сидячие. Общая вместительность 272 человека. Полный оборот колесо обозрения совершает за 12 минут, максимальная точка подъема - 72 метра.

© АО O'zbekiston Temir Yo'llari Новогодняя иллюминация в парке "Анхор-Локомотив"

В этот же день на территории парка начнет функционировать новая многоуровневая парковка, рассчитанная на 500 мест.

В парке появились многочисленные новогодние украшения. В дни празднования в крытой зоне парка пройдут концерты, культурно-массовые мероприятия и развлекательные программы с участием аниматоров.