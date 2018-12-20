Всем миром: в Ташкенте просят помочь десятилетнему мальчику

К читателям тематической группы "Ангелы добра" обратилась администратор Сюзанна Ахметшина, она рассказала о сложной ситуации.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В группе "Ангелы Добра Ташкент" в Facebook появился пост с просьбой о помощи десятилетнему мальчику.

"Дорогие друзья, обращаемся к Вам с просьбой: очень нужна теплая одежда и обувь для мальчика Алеши. Отца нет, мать воспитывает одна, судьба у мальчика очень тяжелая, к сожалению. Мальчику 10 лет. Размер обуви 35, рост 128 сантиметров .У него проблемы со слухом и речью. Остро необходима куртка и сапоги", - написала администратор Сюзанна Ахметшина.

© Facebook Ребенок из Ташкента

Пользователи сразу горячо откликнулись на призыв девушки, несколько человек попросили контакты куратора.

Ранее при помощи этой группы удалось спасти от смерти бездомного мужчину. В середине декабря появилась публикация читательницы Ангелины Дереникьян, она рассказала, что 53-летний Тимур Гуламов потерял способность двигаться.