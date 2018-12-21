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Хоким Ташкента наградил юного предпринимателя

© Фото: хокимият Ташкента
Общество
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев наградил молодого столичного предпринимателя Улугбека Хасанова.

"Молодой предприниматель, бизнесмен, основатель международной сети онлайн-школ Drone group Улугбек Хасанов был отмечен от имени и.о.хокима города Ташкента благодарностью и памятным подарком за свою успешную деятельность", - сообщает пресс-служба городской администрации.

Улугбеку Хасанову 19 лет. Он интересуется инновационными технологиями и онлайн-бизнесом. В 2017 году окончил Яшнабадский строительный колледж по специальности «Дизайн интерьеров». Свободно говорит на русском и английском языках.

На сегодняшний день Хасанов продолжает заниматься созданием собственной онлайн-школы, В которой будут обучать ускоренному изучению иностранных языков, основам начала бизнеса, а также вопросам поддержания здоровья в виде визуального контента.

Молодой предприниматель ведет также свой блог в Telegram.

По его мнению, человек лучше воспринимает информацию визуально.

"По мнению специалистов, в 2019 году 80% контента в интернете будет составлять анимация и видео. Отсюда и возрастание спроса на онлайн-образование, моя самая большая мечта - это создание в нашей стране онлайн-школ с большой аудиторией»", - говорит Улугбек Хасанов.

Как отмечается в репортаже хокимията Ташкента, в настоящее время функционирует уже 5 онлайн школ, учениками которых являются свыше 2000 пользователей со всего мира. В школах дистанционно работают 50 учителей и экспертов.




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