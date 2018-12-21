МВД Узбекистана предлагает ужесточить наказание за оставление в опасности

Предложено увеличить меру наказания за оставление в опасности с двух до трех лет исправительных работ, если пострадавший выжил, но получил увечья.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Уголовное наказание за оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни или здоровья состоянии, планируют ужесточить в Узбекистане, следует из документа, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.

Разработчиком документа выступило МВД Узбекистана.

"Внести в статью Уголовного кодекса Республики Узбекистан "оставление в опасности" изменения", - говорится в тексте документа.

Предложено увеличить меру наказания за оставление в опасности с двух до трех лет исправительных работ в случае сохранения жизни пострадавшего, но получившего повреждения средней тяжести или тяжелые увечья.

© Sputnik / Игорь Зарембо В Ташкенте нашли мать, которая оставила шестимесячного ребенка на рынке

Максимальный срок наказания за указанные действия, приведшие к смерти человека, предлагается увеличить с трех до пяти лет лишения свободы, многочисленные жертвы- с пяти до семи лет тюрьмы.

МВД также предлагает ввести в административный кодекс статью "дорожное хулиганство", предусматривающую штраф от трех до пяти минимальных зарплат (от 70 до 120 долларов) за несоблюдение бокового интервала, резкий разгона или торможение транспортного средства.

Как ранее сообщало ГУВД, в Ташкенте в декабре этого года нашли мать, которая оставила шестимесячного ребенка на рынке в Яшнабадском районе.