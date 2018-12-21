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Мусорные контейнеры

Верблюдам на заметку: в Кыргызстане за плевки на улице будут штрафовать

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Некультурных граждан в Кыргызстане будут штрафовать. За плевки и сжигание мусора в общественных местах выпишут внушительный штраф.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В столице Кыргызстана, начиная с 1 января 2019 года, начнут штрафовать за плевки на улице и в общественных местах.

"1 января 2019 года в Кыргызстане начнет действовать новый Кодекс о нарушениях, предусматривающий более высокие штрафы за нарушения правил благоустройства города", напоминает пресс-служба мэрии Бишкека.

В обновленный документ добавлен пункт "Плевание", предусматривающий наказание в виде штрафа: для физических лиц — на сумму 5,5 тысячи сомов, для юридических — 17 тысячи сомов.

Также увеличен штраф за сжигание листвы и мусора до 7,5 тысячи сомов для физических лиц (с прежних 2 тысяч) и  до 23 тысяч сомов для юридических (было 10 тысяч).




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