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Процедура определения гормона роста в сыворотке крови в лаборатории анализа пептидного допинга

Узбекистан получил еще одну российскую мобильную лабораторию диагностики

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Лабораторию можно использовать не только для проведения исследований, но и в качестве мобильного поста санитарно-эпидемиологического контроля.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Россия передала Узбекистану еще одну мобильную лабораторию экспресс-диагностики инфекционных заболеваний.

Первую подобную лабораторию Роспотребнадзор поставил в республику в 2017 году. Также прошла подготовка специалистов на базе профильных российских учреждений.

В 2018 году Узбекистан получил вторую лабораторию. Для узбекских специалистов проводятся курсы повышения квалификации.  

Проведение исследования в лаборатории
CC0 / pixabay
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Переданная лаборатория изготовлена на базе автомобиля ГАЗ 4W-D. Она предназначена для автономного проведения лабораторных исследований проб из объектов окружающей среды и клинического материала методами экспресс- и ускоренной диагностики в эпидемических очагах, расположенных в отдаленных районах, зонах чрезвычайных ситуаций. Лабораторию можно использовать в качестве мобильного поста санитарно-эпидемиологического контроля и для работ с патогенными биологическими агентами бактериальной и вирусной природы с соблюдением требований биологической безопасности. 

С помощью подобных лабораторий на пространстве стран Восточной Европы и Центральной Азии планируется создать единую систему реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.




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