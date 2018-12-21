Узбекистан получил еще одну российскую мобильную лабораторию диагностики

Лабораторию можно использовать не только для проведения исследований, но и в качестве мобильного поста санитарно-эпидемиологического контроля.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Россия передала Узбекистану еще одну мобильную лабораторию экспресс-диагностики инфекционных заболеваний.

Первую подобную лабораторию Роспотребнадзор поставил в республику в 2017 году. Также прошла подготовка специалистов на базе профильных российских учреждений.

В 2018 году Узбекистан получил вторую лабораторию. Для узбекских специалистов проводятся курсы повышения квалификации.

Переданная лаборатория изготовлена на базе автомобиля ГАЗ 4W-D. Она предназначена для автономного проведения лабораторных исследований проб из объектов окружающей среды и клинического материала методами экспресс- и ускоренной диагностики в эпидемических очагах, расположенных в отдаленных районах, зонах чрезвычайных ситуаций. Лабораторию можно использовать в качестве мобильного поста санитарно-эпидемиологического контроля и для работ с патогенными биологическими агентами бактериальной и вирусной природы с соблюдением требований биологической безопасности.

С помощью подобных лабораторий на пространстве стран Восточной Европы и Центральной Азии планируется создать единую систему реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.