Узбекистан получил еще одну российскую мобильную лабораторию диагностики

Переданная лаборатория изготовлена на базе автомобиля ГАЗ 4W-D. Она предназначена для автономного проведения лабораторных исследований проб из объектов окружающей среды и клинического материала методами экспресс- и ускоренной диагностики в эпидемических очагах, расположенных в отдаленных районах, зонах чрезвычайных ситуаций. Лабораторию можно использовать в качестве мобильного поста санитарно-эпидемиологического контроля и для работ с патогенными биологическими агентами бактериальной и вирусной природы с соблюдением требований биологической безопасности.
С помощью подобных лабораторий на пространстве стран Восточной Европы и Центральной Азии планируется создать единую систему реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.