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Генпрокуратура: Фазлиддина Парпиева никто не преследовал

© pixabay
Общество
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Ранее имам-хатиб мечети "Омина" на своей странице в Facebook сообщил, что покидает страну из-за давления со стороны правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Имам-хатиба Фазлиддина Парпиева никто не преследовал, на него нет уголовного дела и его отъезд из страны специально не контролирует, сообщает портал UPL 24 со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Узбекистана.

С ним только провели беседу на тему заявлений в соцсетях. Представитель правоохранительных органов в этом разговоре подчеркнул, что в республике проживает много наций и народностей, идеи превосходства могут поставить под угрозу безопасность и межэтническое согласие.

В сентябре 32-летний Парпиев опубликовал видеобращение к президенту Шавкату Мирзиёеву, в котором обвинил правоохранителей в нарушении прав верующих. В декабре на своей странице в Facebook он заявил что покидает страну вместе с женой и двумя маленькими детьми из-за якобы преследований со стороны власти.

Теги:
Религия, имам, Генпрокуратура Узбекистана



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