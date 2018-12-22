Хокимият попросил ташкентцев не платить за вывоз мусора заранее

Это связано с завершением пятилетнего договора с управляющими компаниями и скорыми перестановками.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. У управляющих компаний по вывозу мусора заканчивается пятилетний договор с хокимиятом Ташкента, жителей просят воздержаться от предоплаты за эти услуги на 2019 год, сообщает пресс-служба столичной администрации.

"Махсустранс" просит население махаллей, обслуживаемых альтернативными управляющими компаниями, принять данную информацию во внимание и воздержаться от предоплаты на долгий период за услуги по вывозу мусора на 2019 год, до момента завершения перевода территорий под обслуживание районных филиалов", - говорится в сообщении.

В ноябре парк пополнился на 182 машины для вывоза мусора, теперь эту работу делают чаще и быстрее. Новые мусоровозы, поливомоечные машины, бензовозы и другую технику распределили между Ташкентом и Чирчиком.