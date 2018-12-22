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МЧС провело День открытых дверей

МЧС организовало День открытых дверей в Сирдарьинской области

МЧС Узбекистана
Общество
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Мероприятие приурочено к 27-летию Вооруженных сил Узбекистана и Дню защитников Родины.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В Сирдарьинской области Министерство чрезвычайных дел Узбекистана организовало День открытых дверей, сообщает пресс-служба ведомства.

"На мероприятии была организована выставка, рассказывающая о деятельности Спасательного отряда и показ оборудований и специальной техники, используемой во  время службы. В рамках данного  мероприятия, вызвавшего большой интерес у студентов, была проведена встреча с военнослужащими, где учащиеся получили ответы на все интересующие их вопросы", - уточняется в сообщении.

День открытых дверей в Сирдарьинской области
МЧС Узбекистана
День открытых дверей в Сирдарьинской области

День открытых дверей проходит с участием студентов Гулистанского государственного университета, он приурочен к 27-летию Вооруженных сил Узбекистана и Дню защитников Родины.

В Узбекистане День защитников Родины отмечают 14 января, этот праздник считается государственным.

 

Теги:
Государственные праздники, МЧС Узбекистана



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