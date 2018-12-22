МЧС организовало День открытых дверей в Сирдарьинской области

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В Сирдарьинской области Министерство чрезвычайных дел Узбекистана организовало День открытых дверей, сообщает пресс-служба ведомства.

"На мероприятии была организована выставка, рассказывающая о деятельности Спасательного отряда и показ оборудований и специальной техники, используемой во время службы. В рамках данного мероприятия, вызвавшего большой интерес у студентов, была проведена встреча с военнослужащими, где учащиеся получили ответы на все интересующие их вопросы", - уточняется в сообщении.

МЧС Узбекистана День открытых дверей в Сирдарьинской области

День открытых дверей проходит с участием студентов Гулистанского государственного университета, он приурочен к 27-летию Вооруженных сил Узбекистана и Дню защитников Родины.

В Узбекистане День защитников Родины отмечают 14 января, этот праздник считается государственным.