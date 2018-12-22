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Врач с анализами

Ученые назвали неожиданную причину хронической усталости

CC0 / pixabay.com
Общество
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Это заболевание может быть следствием гиперактивности иммунной системы.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Журнал  Psychoneuroendocrinology опубликовал новое исследование, посвященное синдрому хронической усталости (СХУ).

По мнению ученых, это заболевание может быть следствием гиперактивности иммунной системы. На сегодня сам синдром и его факторы малоизучены, однако, согласно последним тестам, его симптомы часто проявлялись у пациентов после сильной простуды или вирусных инфекций.

Исследователи некоторое время наблюдали 55 пациентов с гепатитом C. У большинства из них был ранее диагностирован синдром хронической усталости. В результате выяснилось, что СХУ проявлялся только у тех больных, иммунитет которых был наиболее склонен к гиперреакции. При этом данные особенности могут быть обусловлены генетически.

 

Теги:
Ученые, болезнь



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