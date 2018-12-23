Вокруг тебя весь мир кружит: в Ташкенте запустили колесо обозрения - видео

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В парке "Анхор-Локомотив" открылось самое большое колесо обозрения в Средней Азии "Звезда Анхора", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Высота аттракциона 72 метра. Имеет 40 обычных кабинок и 8 vip-кабинок.

Общая вместимость аттракциона 272 человека. За час на колесе могут прокатиться 1360 человек.

Полный оборот колесо обозрения совершает за 12 минут.

Также на территории парка начала функционировать новая многоуровневая парковка, рассчитанная на 500 мест.

Еще в парке появились многочисленные новогодние украшения. В дни празднования в крытой зоне парка прошли концерты, культурно-массовые мероприятия и развлекательные программы с участием аниматоров.