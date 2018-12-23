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Вокруг тебя весь мир кружит: в Ташкенте запустили колесо обозрения - видео

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Полный оборот колесо обозрения совершает за 12 минут.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В парке "Анхор-Локомотив" открылось самое большое колесо обозрения в Средней Азии "Звезда Анхора", передает корреспондент Sputnik Узбекистан

Высота аттракциона 72 метра. Имеет 40 обычных кабинок и 8 vip-кабинок.

Общая вместимость аттракциона 272 человека. За час на колесе могут прокатиться 1360 человек.

Полный оборот колесо обозрения совершает за 12 минут.

Также на территории парка начала функционировать новая многоуровневая парковка, рассчитанная на 500 мест.

Еще в парке появились многочисленные новогодние украшения. В дни празднования в крытой зоне парка прошли концерты, культурно-массовые мероприятия и развлекательные программы с участием аниматоров.

Теги:
Средняя Азия, Центральная Азия, колесо обозрения, Ташкент, Узбекистан



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