Где находится самая большая в мире елочная игрушка

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Самая большая в мире елочная игрушка выставлена в одном из торговых центров Дубая Dubai Mall, передает РИА Новости.
Игрушку можно посмотреть со всех сторон до конца января в одном из "атриумов" магазина наряду с другими украшениями - также больших размеров.
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استمتعوا بموسم الأعياد مع ذا نتكراكر أند ذا فور ريلمز في دبي مول. احتفالتنا قد بدأت و ستستمر حتى 12 يناير. انضموا إلينا! Feel the festive season with The Nutcracker And The Four Realms at #TheDubaiMall. Our celebrations just started, and will continue until 12 January. Join us! #TDMfestive
Гигантское украшение крепится на тросе и представляет собой блестящий шар с ребристой поверхностью.
Как сообщают местные СМИ, шар, дизайн которого принадлежит американской компании, войдет в Книгу рекордов Гиннеса.
Высота игрушки - 6,597 метра, ширина - 4,689 метра, вес - 1100 килограмма.
Чтобы разместить шар на нынешнем месте, команде из 15 человек понадобилось три ночи работы.