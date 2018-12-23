Где находится самая большая в мире елочная игрушка

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Самая большая в мире елочная игрушка выставлена в одном из торговых центров Дубая Dubai Mall, передает РИА Новости.

Игрушку можно посмотреть со всех сторон до конца января в одном из "атриумов" магазина наряду с другими украшениями - также больших размеров.

Гигантское украшение крепится на тросе и представляет собой блестящий шар с ребристой поверхностью.

Как сообщают местные СМИ, шар, дизайн которого принадлежит американской компании, войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

Высота игрушки - 6,597 метра, ширина - 4,689 метра, вес - 1100 килограмма.

Чтобы разместить шар на нынешнем месте, команде из 15 человек понадобилось три ночи работы.