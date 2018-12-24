Мирзиёев посетил дом покойного Мадаминжона Хасанова

Президент посетил семью ветерана Мадаминжона Хасанова, прочел суры из Корана и молитвы за покойного.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Крупный общественный деятель Узбекистана, известный представитель фонда "Нуроний", участник Второй мировой войны Мадаминжон Хасанов скончался 22 декабря в возрасте 94 лет..

Президент республики Шавкат Мирзиёев 23 декабря посетил дом Мадаминжона ота, сообщает пресс-служба главы государства.

Он выразил соболезнования его детям и близким, а также вместе с присутствующими прочел суры из Корана и молитвы за покойного.

Мадаминжон Хасанов родился в 1924 году в Андижанской области. С 1942 по 1946 год принимал участие в сражениях Второй мировой войны.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семье Мадаминжона Хасанова

Вернувшись с фронта, закончил Московскую высшую центральную кооперативную школу. В 1956-1959 годах работал директором Андижанской областной базы "Узбектекстильторга", в 1959-1966 годах был председателем правления "Узбекбирлашув".

С 1966 по 1979 год занимал пост министра торговли Узбекистана, одновременно занимаясь научной деятельностью. Уйдя в отставку, руководил до 2004 года научно-исследовательским учрежденим "Согломлаштиришмаркази".

После выхода на пенсию в 2004 году Мадаминжон Хасанов стал активистом Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний".

Был награжден медалью "Жасорат", орденами "Мехнат шухрати", "Дустлик" и "Фидокорона хизматлари учун".