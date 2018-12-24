Узбекистан отложил запуск автоконцерна Peugeot Citroёn на неизвестный срок

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Узбекистан отложил запуск автоконцерна Peugeot Citroёn в Джизакской области на неизвестный срок.

Стороны планировали ввести завод в эксплуатацию начале декабря 2018 года. Однако на прошлой неделе появилась информация, что "Узавтосаноат" и французская компания PSA Groupe по непредвиденным обстоятельствам пересматривают концепцию проекта.

Агентство Podrobno.uz уточняет, что проект не был включен в адресную программу ввода объектов и производственных мощностей на будущий год и перенесен в перечень перспективных проектов, подлежащих проработке в 2019 году.

В настоящее время на объекте завершаются строительно-монтажные работы, заключены соответствующие контракты на поставку технологического и инженерного оборудования.