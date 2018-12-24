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завод

Узбекистан отложил запуск автоконцерна Peugeot Citroёn на неизвестный срок

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Ранее планировалось ввести завод в эксплуатацию начале декабря 2018 года.

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Узбекистан отложил запуск автоконцерна Peugeot Citroёn в Джизакской области на неизвестный срок.

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Sputnik
В "Узавтосаноате" назвали пересмотр проекта автозавода непредвиденным

Стороны планировали ввести завод в эксплуатацию начале декабря 2018 года. Однако на прошлой неделе появилась информация, что "Узавтосаноат" и французская компания PSA Groupe по непредвиденным обстоятельствам пересматривают концепцию проекта.

Агентство Podrobno.uz уточняет, что проект не был включен в адресную программу ввода объектов и производственных мощностей на будущий год и перенесен в перечень перспективных проектов, подлежащих проработке в 2019 году.

В настоящее время на объекте завершаются строительно-монтажные работы, заключены соответствующие контракты на поставку технологического и инженерного оборудования.

Теги:
Автомобили, Узбекистан, Франция



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