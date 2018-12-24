Поток нелегалов на Украину, в том числе из Узбекистана, вырос в 2018 году

Украина сообщает о задержании сотен узбекистанцев на собственной границе за нарушение правила пребывания в стране.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Более трех тысяч нелегальных мигрантов, в том числе из Узбекистана, задержали украинские пограничники с начала года. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает РИА Новости.

По данным ведомства, большинство из общего числа задержанных с начала года нелегальных мигрантов (1950 человек) нарушили правила пребывания в Украине. В основном это граждане Молдавии, России, Болгарии, Вьетнама и Узбекистана.

"С начала года пограничники задержали более трех тысяч нелегальных мигрантов. В сравнении с прошлым годом количество задержанных увеличилось на 20-30%", - говорится в сообщении.

Во въезде на территорию Украины отказано свыше 4,2 тысячи потенциальных нелегальных мигрантов. Преимущественно это граждане Молдавии, РФ, Ирака, Турции, Таджикистана, Нигерии, Ливии, Грузии, Азербайджана и Индии.

Ранее погранслужба сообщила, что с начала действия военного положения пограничники не пропустили в Украину более 1,5 тысячи граждан Российской Федерации.