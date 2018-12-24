15:13 24 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск

В школах Узбекистана появятся программы подготовки будущих юристов

Фото предоставлено организаторами мероприятия
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0

Власти страны займутся повышением культуры подрастающего поколения в правовой области.

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В школах Узбекистана появятся программы подготовки будущих юристов, сообщает пресс-служба Министерства народного образования республики.

Кроме того, в образовательных учреждениях будет проводиться "Месяц правовой грамотности" и специальные занятия.

Такая мера будет реализована в рамках программы по повышению правовой грамотности и культуры населения. Документ подписали Минюст и Минобр.

Стороны планируют работать над совершенствованием системы противодействия коррупции и "морального поведения" в учреждениях народного образования по всему Узбекистану, а также над системой быстрого и анонимного сообщения о случаях коррупции.

Теги:
Юриспруденция, юрист, Узбекистан, школы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина
Санта-Клаусы наступают: зимние волшебники устроили шествие в Тбилиси
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054