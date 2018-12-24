ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В школах Узбекистана появятся программы подготовки будущих юристов, сообщает пресс-служба Министерства народного образования республики.

Кроме того, в образовательных учреждениях будет проводиться "Месяц правовой грамотности" и специальные занятия.

Такая мера будет реализована в рамках программы по повышению правовой грамотности и культуры населения. Документ подписали Минюст и Минобр.

Стороны планируют работать над совершенствованием системы противодействия коррупции и "морального поведения" в учреждениях народного образования по всему Узбекистану, а также над системой быстрого и анонимного сообщения о случаях коррупции.