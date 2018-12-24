Узбекистанцам напомнили правила установки новогодней елки

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Новогоднюю ель следует устанавливать на прочном основании, причем так, чтобы она не мешала передвигаться по помещению, не загораживала выход. Рядом с деревом ни в коем случае нельзя ставить отопительные приборы.
"Не стоит украшать елку игрушками, изготовленными из ваты, бумаги, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов. Многие любят раскладывать вокруг основания елки вату. Это опасно, если вата не пропитана огнезащитным составом", — отметили в пресс-службе ГУВД Ташкента. Причиной пожара также могут стать свечи, бенгальские огни, электрические гирлянды кустарного производства.
Перед выходом из дома следует отключать все украшения.
В случае возгорания следует немедленно обращаться в службу МЧС.