Узбекистанцам напомнили правила установки новогодней елки

Новый год для многих — самый любимый праздник. Чтобы настроение не омрачили неприятные сюрпризы, нужно соблюдать несколько простых правил.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Новогоднюю ель следует устанавливать на прочном основании, причем так, чтобы она не мешала передвигаться по помещению, не загораживала выход. Рядом с деревом ни в коем случае нельзя ставить отопительные приборы.

"Не стоит украшать елку игрушками, изготовленными из ваты, бумаги, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов. Многие любят раскладывать вокруг основания елки вату. Это опасно, если вата не пропитана огнезащитным составом", — отметили в пресс-службе ГУВД Ташкента. Причиной пожара также могут стать свечи, бенгальские огни, электрические гирлянды кустарного производства.

Перед выходом из дома следует отключать все украшения.

© Sputnik / Владимир Астапкович В ташкентском парке вспыхнула новогодняя елка

"Чаще беседуйте с детьми: разъясняйте правила пожарной безопасности. Подробно и доступно для детского сознания объясняйте, почему так опасно забавляться с гирляндой (включать и выключать ее, пытаться самостоятельно ее переделать) и пиротехническими изделиями", — напомнили в пресс-службе.

В случае возгорания следует немедленно обращаться в службу МЧС.