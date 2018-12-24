В Узбекистане обсудили развитие электронного здравоохранения

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Узбекистане дан старт развитию электронного здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики после встречи главы министерства Алишера Шадманова и делегации Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ), которую возглавила директор отдела информации, фактических данных, научных исследований и инноваций Европейского регионального бюро ВОЗ Клаудиа Стейн. Стороны обсудили создание и развитие информационных систем здравоохранения и управление данными в рамках соглашения о сотрудничестве на 2018-2019 годы.

Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с разработкой тематической "дорожной карты", обговорили поддержку кадрового потенциала. Развитию системы будут способствовать специальные гранты.

Ранее в Узбекистане стартовала работа над ранним определением и дистанционным лечением различных заболеваний. Авторы постановления, опубликованного для общественного обсуждения, предлагают внедрить концепцию, одна из основных задач которой — возможность предоставить медицинскую помощь из любого места и с любого расстояния при помощи телевидения и средств связи, в том числе самых современных.