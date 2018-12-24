15:13 24 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Врач скорой помощи

В Узбекистане обсудили развитие электронного здравоохранения

CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0

В планах — разработка "дорожной карты" развития информационной системы в сфере здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Узбекистане дан старт развитию электронного здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики после встречи главы министерства Алишера Шадманова и делегации Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ), которую возглавила директор отдела информации, фактических данных, научных исследований и инноваций Европейского регионального бюро ВОЗ Клаудиа Стейн. Стороны обсудили создание и развитие информационных систем здравоохранения и управление данными в рамках соглашения о сотрудничестве на 2018-2019 годы. 

Врач с анализами
CC0 / pixabay.com
В Узбекистане одобрили концепцию "Умной медицины"
Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с разработкой тематической "дорожной карты", обговорили поддержку кадрового потенциала. Развитию системы будут способствовать специальные гранты.

Ранее в Узбекистане стартовала работа над ранним определением и дистанционным лечением различных заболеваний. Авторы постановления, опубликованного для общественного обсуждения, предлагают внедрить концепцию, одна из основных задач которой — возможность предоставить медицинскую помощь из любого места и с любого расстояния при помощи телевидения и средств связи, в том числе самых современных.

По теме

Обязательное медицинское страхование внедрят в Узбекистане с 2021 года
В Узбекистане откажутся от категорий врачей и перейдут на лицензирование
Поликлиники Узбекистана получили американские ультразвуковые аппараты
Теги:
ВОЗ, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Здравоохранение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина
Санта-Клаусы наступают: зимние волшебники устроили шествие в Тбилиси
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054