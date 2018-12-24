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Колючая проволока

Чем завершилось расследование по делу экс-хокима Самаркандской области

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Следствие по уголовному делу в отношении Туробжона Джураева завершено. Дело передано в суд.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Уголовное дело в отношении бывшего хокима Самаркандской области закончено и направлено в суд. Об этом сообщил на пресс-конференции в Ташкенте начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Узбекистана Сурайё Рахмонова, передает Газета.UZ .

В настоящее время дело передано в Ташкентский областной суд по уголовным делам.

© O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi
Как раскрыли коррупционную схему Туробжона Джураева

Напомним, Туробжон Джураев был назначен хокимом Самаркандской области летом прошлого года. Однако 13 июня он был обвинен в совершении преступных действий и освобожден от занимаемой должности.

Правоохранители выяснили, что глава администрации проворачивал коррупционные схемы, под его началом была введена ставка за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и при распределении земельных участков предпринимателям области под строительство жилых объектов.

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В деле также фигурируют бывший заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткир Абдуллаев, специалист по строительству Баходир Ходжакулов и помощник хокима Ботир Ходжакулов.




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