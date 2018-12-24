Поезд "Ташкент - Ургенч" теперь будет доезжать до Хивы

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" продлила маршрут следования скоростного пассажирского поезда №56 по направлению Ташкент – Ургенч до города Хива. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Поезд будет отправляться каждый вторник, среду, пятницу и воскресенье с вокзала "Ташкент-Южный".

Осенью в Хиве открыли новый вокзал недалеко от старой крепости Кухна-Арка. Он способен обслуживать одновременно 200 пассажиров.

В конце ноября было запущено железнодорожное движение между Ургенчем и Хивой.