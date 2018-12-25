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Эмблема Министерства внутренних дел Узбекистана

Щит Амира Темура и птица Хумо: МВД Узбекистана представило эмблему ведомства

© ГУВД Ташкента
Общество
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Правоохранительное ведомство презентовало свой флаг и эмблему.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил образцы флага и эмблемы Министерства внутренних дел, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Флаг ведомства представляет собой прямоугольное полотнище насыщенного серого цвета. В центре флага изображен геральдический знак.

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Эмблема Министерства внутренних дел Узбекистана представляет собой круг темно-серебристого цвета. В центре круга - щит, символизирующий защиту от внешних и внутренних угроз, использовавшийся войсками Амира Темура. По центру щита изображена октограмма, вписанная в окружность, изображающая вращение направо, которая символизирует порядок, равновесие и самосовершенствование. Края щита украшены национальным орнаментом.

За щитом – две диагонально перекрещенные сабли остриями вниз – древний символ защиты и силы.

За щитом и саблями изображена птица Хумо с раскрытыми крыльями - символ удачи и счастья.

Теги:
флаг, МВД Узбекистана, Узбекистан



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