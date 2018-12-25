Узбекистан вступил во Всеобщую конфедерацию профсоюзов

Кроме того, было решено наградить президента республики Шавката Мирзиёева почетным золотым знаком Всеобщей конфедерации профсоюзов "За заслуги перед профдвижением".

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Узбекистан стал членом Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов республики. Соответствующее решение было принято на выездном заседании Исполкома ВКП, которое прошло в Ташкенте. На нем присутствовали, в частности, руководители профсоюзных центров Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, главы международных объединений отраслевых профсоюзов, Федерации профсоюзов Узбекистана, а также председатели отраслевых и территориальных объединений профсоюзов Узбекистана.

Пресс-служба президента Узбекистана Глава МОТ: трудовое законодательство Узбекистана стремится к мировым нормам

"Стоит отметить, что вступление в членство ВКП и установление тесного партнерства создаст возможность поддержки интересов профсоюзов нашей страны со стороны данной организации и ее членских профцентров в различных международных организациях, в том числе специализированных организациях ООН", — отметили в пресс-службе.

На заседании также было решено наградить президента Узбекистана Шавката Мирзиёева почетным золотым знаком ВКП "За заслуги перед профдвижением". Основанием для этого стал личный вклад главы государства в обеспечение социально-экономических интересов трудящихся страны, укрепление социального партнерства на общенациональном уровне, повышение авторитета профсоюзов республики.