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Поисково-спасательные работы на месте схода снежной лавины

В районе Чимгана объявлена лавинная опасность

МЧС РФ
Общество
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МЧС Узбекистана рекомендует строго соблюдать правила техники безопасности в горных районах.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В районе урочища "Чимган" на ближайшие сутки объявлена лавинная опасность, сообщается в Telegram-канале МЧС Узбекистана.

"По данным центра "Узгидромет" с 8:00 часов 25 декабря до 8:00 часов 26 декабря сего года по местному времени по Урочищу "Чимган" объявлена лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря в Ташкентской области три сноубордиста выехали заехали на территорию запрещенной для катания зоны и погибли в результате схода снежных масс.

Для предупреждения возможных несчастных случаев МЧС Узбекистана рекомендует строго соблюдать правила техники безопасности в горных районах.




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