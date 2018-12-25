В районе Чимгана объявлена лавинная опасность

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В районе урочища "Чимган" на ближайшие сутки объявлена лавинная опасность, сообщается в Telegram-канале МЧС Узбекистана.

"По данным центра "Узгидромет" с 8:00 часов 25 декабря до 8:00 часов 26 декабря сего года по местному времени по Урочищу "Чимган" объявлена лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря в Ташкентской области три сноубордиста выехали заехали на территорию запрещенной для катания зоны и погибли в результате схода снежных масс.

Для предупреждения возможных несчастных случаев МЧС Узбекистана рекомендует строго соблюдать правила техники безопасности в горных районах.