Кто стал женщиной года в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Узбекистане стали известны итоги конкурса "Женщина года-2018", сообщается на странице в Facebook Комитета женщин.

Гран-при получила доцент кафедры аудиовизуальных технологий Ташкентского университета информационных наук Саида Бекназарова. Она автор девяти учебников, пособий и монографий.

Комитет Женщин Узбекистана В Узбекистане объявлен победитель конкурса "Женщина года - 2018"

Первое место заняла Феруза Сафарова, начальник отдела духовно-нравственного воспитания и социальной защиты детей Гурланском районе Хорезмской области. На втором – глава предприятия Furkat Original Clothes Умидахон Юлдашева.

"Региональные этапы конкурса "Женщина года — 2018" прошли с 1 по 10 декабря 2018 года, в котором приняли участие более 800 женщин из разных городов и районов республики. Для принятие участия в республиканском этапе было рекомендовано с каждого региона по 10 номинантов, всего 140 претендентов", - говорится в сообщении.

Он проводится с 2017 года для продвижения представительниц слабого пола, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие страны.