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В Самарканде реконструировали поликлинику

В Самарканде заново открыли поликлинику и детсады

"Новости Узбекистана"
Общество
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В мероприятиях принимали участие исполняющий обязанности хокима области Эркинжон Турдимов и хоким областного центра Фуркат Рахимов.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Самарканде после реконструкции открыли поликлинику №4 и три негосударственных детских сада, сообщает портал "Новости Узбекистана".

На мероприятии присутствовали хоким областного центра Фуркат Рахимов и исполняющий обязанности хокима области Эркинжон Турдимов.

В Самарканде открыли реконструированную полилинику
"Новости Узбекистана"
В Самарканде открыли реконструированную полилинику

Поликлиникой пользуются жители 25 махаллей, то есть более 45 тысяч человек. Здание построили в 1954 году, помещение было рассчитано на 110 посещений в день. Для улучшения работы власти приняли решение построить еще один корпус, теперь мощность усилилась почти вдвое.

Всего в поликлинике работают 35 врачей и 79 патронажных медсестер. Реконструкцию провели за шесть месяцев, общая стоимость работ составила 3,6 миллиарда сумов.

В 2018 году по програмам "Обод кишлок" и "Обод махалла" сдали в эксплуатацию 17 лечебно-профилактических учреждений, на эти цели потратили 12 миллиардов сумов.

Теги:
детский сад, Самарканд, поликлиника



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