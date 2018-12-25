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В Узбекистане на полигоне Фориш стартовало тактическое учение с воинскими контингентами России и Узбекистана

Сотрудничество ЦВО со странами Центральной Азии стало интенсивнее на треть

Министерство обороны РФ
Общество
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Временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-полковник Евгений Устинов рассказал об итогах возобновления совместной военной подготовки с Туркменистаном и Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Интенсивность сотрудничества Центрального военного округа России (ЦВО) со странами Центральной Азии в 2018 году возросла на треть, сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности командующего войсками ЦВО генерала-полковника Евгения Устинова.

"В 2018 году проведено 51 мероприятие, в том числе шесть совместных учений и три командно-штабные тренировки (со странами Центральной Азии), что на 33% выше показателя 2017 года", - заявил Устинова.

По его словам, возобновлена совместная военная подготовка с Туркменистаном и Узбекистаном.

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Пресс-служба Минобороны России
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Ранее Устинов заявлял, что летом этого года Министерство обороны России провело стажировку для 46 офицеров вооруженных сил Узбекистана звена бригада – батальон – рота – взвод, сообщили в ведомстве. Для них организовали 67 инструкторско-методических и практических занятий.

В 2018 году подразделения ЦВО приняли участие в совместном антитеррористическом учении государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2018" в Челябинской области, совместном антитеррористическом учении силовых структур государств-участников СНГ "Иссык-Куль – Антитеррор – 2018" в Кыргызстане, а также в ряде учений в рамках оперативно-стратегических маневров "Боевое братство-2018" государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

 




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