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Марихуана

В Таиланде легализовали марихуану для исследований и медицинских целей

© Flickr/ Bob Doran
Общество
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Эта страна – первая в Азии, где разрешили запрещенные препараты, соответствующие поправки парламент принял на дополнительном заседании.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В королевстве Таиланд в конце декабря легализовали марихуану, это вещество можно использовать для научных исследований и лечения больных, сообщает Reuters.

Соответствующие поправки к закону о наркотиках от 1979 года парламент страны принял на дополнительном заседании. По словам редакционного комитета, их можно считать "новогодним подарком Национальной законодательной ассамблеи правительству и подданным".

Сторонники надеются, что эти изменения станут первым шагом к разрешению употреблять наркотик в рекреационных целях. Однако к полной легализации общество страны пока не готово.

До 1930-х годов вещество использовали в качестве лекарства для облегчения болей и тонизирующего средства для рабочих на плантациях, а затем законы значительно ужесточили. На сегодня за употребление наркотиков в азиатских странах может грозить смертная казнь.

Теги:
закон, Наркотики, Таиланд



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